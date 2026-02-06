Il Milan si muove sul mercato interno e prepara i rinnovi per alcuni giocatori chiave. Dopo aver confermato Mike Maignan con un nuovo contratto, la società lavora per far firmare altri quattro elementi della rosa di Allegri. La trattativa è in corso e si pensa che a breve ci saranno le firme ufficiali. I nomi più caldi sono Bartesaghi, Tomori e altri due giocatori ancora da annunciare. La squadra rossonera vuole rafforzare la rosa già da ora, guardando al 2026.

Qualche giorno fa, esattamente sabato 31 gennaio, è arrivato il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il 2026 rossonero sarà caratterizzato da diversi appuntamenti del genere. In agenda, infatti, figura il rinnovo del contratto con il Milan di altri quattro importanti calciatori della squadra di Massimiliano Allegri. A partire da Davide Bartesaghi, classe 2005, per il quale scatterà presto un contratto fino al 30 giugno 2031. Il suo stipendio, attualmente di 600mila euro netti a stagione, sarà triplicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan scatenato: rinnovo di contratto in arrivo per Bartesaghi, Tomori e altri due giocatori

Approfondimenti su Milan Rinnovo

Il Milan sta per blindare un altro talento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Rinnovo

Argomenti discussi: Maignan ha rinnovato, ora tocca a te: ultim'ora, Milan scatenato | Farà parte del futuro rossonero; Milan-Maignan, è fatta: il portiere pronto a firmare fino al 2030 con un'opzione per un altro anno; Milan scatenato nell'ultimo giorno di mercato: annunciati gli arrivi di Cissé e Dalpiaz, Sia in prestito al Mirandes; Sipario sul mercato, sfuma Mateta al Milan e niente 9 per la Juventus.

Milan, Tare è on fire! Due nomi per la difesa, i dettagliIl mercato del Milan entra sempre più nel vivo: dopo Jean-Philippe Mateta, Igli Tare al lavoro per l'acquisto di un nuovo difensore centrale. spaziomilan.it

Rinnovo Bartesaghi: pronto un contratto fino al 2031 e ingaggio triplicatoDopo Mike Maignan, il Milan è ora al lavoro per definire altri rinnovi tra cui anche quello di Davide Bartesaghi, diventato ormai il titolare della fascia sinistra rossonera. Come ... milannews.it

Un Milan quasi perfetto stende il Bologna e tiene viva la corsa scudetto! Il Bologna cade per la terza volta di fila e ora si apre la crisi! Qui gli highlights del match https://generationsport.it/2026/02/03/bologna-milan-0-3-cronaca-e-highlights-diavolo-scatenato facebook

#Milan scatenato, inserimento per Alphadjo #Cissè Il piano di Tare x.com