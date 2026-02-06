E’ saltato l’accordo tra il Milan e Jean-Philippe Mateta. La trattativa si è fermata perché il centravanti francese ha un problema al ginocchio, che ha fatto scattare l’allarme nel club rossonero. I medici hanno valutato che non era il momento di rischiare, e così le voci di un possibile arrivo sono state messe da parte. La decisione finale è arrivata dopo alcuni giorni di riflessione, con il Milan che preferisce aspettare condizioni più favorevoli per il giocatore.

Il mancato approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan non è stato un semplice nodo tattico o economico, ma una scelta dettata dalle condizioni fisiche del centravanti francese. A svelare il retroscena, a mercato ormai concluso, è l’allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, che ha fatto chiarezza sulla fallita trattativa con i rossoneri. Stando a quanto riferito dal tecnico degli Eagles, Mateta convive con un problema al ginocchio dallo scorso novembre. Un infortunio che il giocatore ha provato a gestire pur di rimanere in campo, ma che ha pesato inevitabilmente nelle valutazioni di via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Milan-Mateta, perché è saltata: il retroscena sull’infortunio al ginocchio

Il Milan lavora fino all'ultimo minuto per chiudere l'affare con Jean-Philippe Mateta.

Dopo aver superato i test al ginocchio, il Milan ha deciso di non portare avanti l'affare con il Crystal Palace per l'attaccante francese.

