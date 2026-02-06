Zlatan Ibrahimovic ha corso con il testimone durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina. L’attaccante svedese, ormai veterano del Milan, si è fatto notare anche in questa occasione, mentre si pensa già al calciomercato estivo. I tifosi seguono con attenzione le mosse del club, tra rinnovi e possibili nuovi acquisti, in un momento di grande fermento.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse numerose news interessanti sul mondo Milan. Anche se, infatti, per qualche giorno il Diavolo non scenderà in campo (appuntamento alla 'Cetilar Arena' di Pisa venerdì prossimo, alle ore 20:45), i temi di discussione sui rossoneri non mancano mai. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul Milan finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Bella mattinata per Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic tedoforo per le Olimpiadi. E si pensa già al calciomercato estivo!

