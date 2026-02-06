Milan blindatura Bartesaghi | rinnovo al 2031 per schivare l’Arsenal

Il Milan ha deciso di blindare il difensore Bartesaghi con un rinnovo fino al 2031. La società rossonera vuole proteggere un elemento chiave della squadra e evitare che l’Arsenal si inserisca nella corsa al giocatore. La trattativa è andata avanti rapidamente, e adesso Bartesaghi rimarrà a lungo in maglia rossonera.

Il Milan accelera per mettere in sicurezza i propri pilastri difensivi e allontanare le sirene della Premier League. La dirigenza rossonera, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Tuttosport, ha rotto gli indugi per il rinnovo di Davide Bartesaghi. Il giovane talento classe 2005, finito nel mirino dell’ Arsenal dopo le convincenti prestazioni dell’ultimo periodo, è al centro di una trattativa per un prolungamento monstre fino al 2031. L’operazione prevede un sostanzioso adeguamento economico: per blindare il terzino ed evitare l’assalto dei Gunners, il club è pronto a triplicare l’attuale ingaggio (che si attesta sui 600mila euro), portandolo a circa 1,8 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Milan, blindatura Bartesaghi: rinnovo al 2031 per schivare l’Arsenal Approfondimenti su Milan Bartesaghi Calciomercato Milan, c’è un rinnovo importantissimo: firma fino al 2031 Il Milan rinnova un suo elemento chiave: Alexis Saelemaekers ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 2031, con decorrenza dal 2026. Milan, Maignan a un passo dal rinnovo fino al 2031 Il Milan si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portandolo fino al 2031. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan Bartesaghi Rinnovo Bartesaghi: pronto un contratto fino al 2031 e ingaggio triplicatoDopo Mike Maignan, il Milan è ora al lavoro per definire altri rinnovi tra cui anche quello di Davide Bartesaghi, diventato ormai il titolare della fascia sinistra rossonera. Come ... milannews.it Milan, Tare pronto a blindare quattro rossoneri: nomi e dettagliIn casa Milan è tempo di rinnovi: dopo quello di Mike Maignan, Igli tare al lavoro per prolungare il contratto di altri quattro calciatori rossoneri. spaziomilan.it Blindatura Milan: pronti i rinnovi per Bartesaghi, Tomori e gli altri big! https://www.milannews24.com/rinnovi-milan-tomori-bartesaghi-pavlovic/ #Milan #Calciomercato #Allegri facebook Milano blindata per le Olimpiadi 2026: il calendario delle chiusure al traffico • Dal 2 al 23 febbraio chiusure stradali, divieti di circolazione al traffico a Milano per le Olimpiadi invernali 2026: calendario, strade e quartieri coinvolti. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.