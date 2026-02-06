Microreati e caporalato Le priorità per la Piana

Nella sala consiliare di Quarrata si è tenuta ieri una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro del dibattito ci sono stati i problemi legati ai microreati e al caporalato nella Piana. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli sul territorio e di rafforzare la vigilanza contro la microcriminalità, puntando a fermare le situazioni più rischiose per i lavoratori e le comunità locali.

La sicurezza sul lavoro, i controlli anti-caporalato e la vigilanza sulla microcriminalità sono stati i temi trattati nella riunione di ieri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella sala consiliare del Comune di Quarrata. Era la terza trasferta sul territorio del Comitato. Nel corso dell'incontro, che rientra nel ciclo voluto dal Prefetto Angelo Gallo Carrabba, si è preso atto che la sicurezza pubblica nell'area non presenta problematiche particolari. La situazione risulta complessivamente molto positiva, ma la vigilanza è alta sui nuovi fenomeni. Le trasformazioni del tessuto economico-produttivo locale, con le riconversioni dei capannoni dismessi e l'avvio di nuove attività manifatturiere, sono fra gli elementi utili a interpretare, anche in chiave di sicurezza, l'attuale momento storico della Piana Pistoiese.

