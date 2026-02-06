Durante le prime giornate di curling a Milano Cortina 2026, il protagonista più fotografato è stato un uomo che si muove con un passo di danza. Alcuni si sono chiesti se sia un sosia di Michael Jackson, altri hanno semplicemente seguito il suo gesto con curiosità. Quel tecnico del ghiaccio, che sembra aver preso vita dal passato del Re del pop, si distingue per la sua abilità e il modo affascinante di lavorare sul ghiaccio. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, tra smartphone puntati e occhi curiosi, lasciando intuire che dietro

N elle prime giornate di curling a Milano Cortina 2026, gli occhi di tutti (e soprattutto gli smartphone) sono finiti su di lui: l’Ice Man dello Stadio olimpico del ghiaccio a Cortina. Con un ritmo ipnotico e una precisione da chirurgo, questo tecnico si è trasformato nella prima attrazione virale dei Giochi grazie a un movimento che ricorda in tutto e per tutto il celebre “moonwalk” di Michael Jackson. Impassibile e deciso, l’uomo del ghiaccio scivola all’indietro catturando l’attenzione dei tifosi tra una sessione di gara e l’altra. Weekend a Cortina, la valigia perfetta. guarda le foto Milano Cortina 2026, il “ballo” sul ghiaccio del curling. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Michael Jackson si è reincarnato in questo bravissimo tecnico del ghiaccio? Dietro al suo "passo di danza" c'è un motivo preciso

