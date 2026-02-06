Mi sono rifatto Alfonso d’Apice spiazza tutti e si mostra così

Alfonso d’Apice si mostra di nuovo senza filtri, lasciando tutti senza parole. Dopo anni di silenzio, l’ex concorrente del reality si è presentato al pubblico in modo diverso, senza nascondersi dietro le maschere del passato. Lo ha fatto in modo diretto, senza giri di parole, e ha spiegato di aver fatto un “rifacimento” completo. La sua apparizione ha sorpreso chi lo seguiva da tempo, dimostrando che anche lui ha deciso di cambiare, lasciandosi alle spalle le vecchie immagini.

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo all'interno di uno dei reality più seguiti degli ultimi anni, quando una lunga storia d'amore è stata messa alla prova davanti alle telecamere. Un percorso che sembrava destinato a rafforzare un legame importante, ma che invece ha finito per segnare una svolta definitiva, aprendo scenari inattesi sia sul piano sentimentale sia su quello personale. Da lì, la sua presenza sul piccolo schermo non si è più fermata, trasformandolo in uno dei volti più chiacchierati del circuito dei reality. Il primo grande capitolo della sua popolarità è arrivato con l'edizione autunnale di Temptation Island 2024.

