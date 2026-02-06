Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana il tempo in Umbria sarà abbastanza stabile. Le previsioni indicano giornate prevalentemente serene, con poche piogge e temperature miti. Sabato e domenica le condizioni meteo rimarranno tranquille, secondo quanto comunicato dalla protezione civile regionale.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “permane un generale contesto.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CHALLENGER | Karen Allen (Indiana Jones) | DRAMA | Full Movie in English

Video CHALLENGER | Karen Allen (Indiana Jones) | DRAMA | Full Movie in English ?

Ultime notizie su Protezione Civile

Argomenti discussi: Video Meteo Domani; Weekend di tregua fra sole e nubi. Ancora neve in quota (ma il freddo vero latita); Che tempo farà a febbraio 2026, la tendenza meteo dell'esperto: Attesa ondata di freddo sull'Europa; Nuova perturbazione in arrivo con piogge abbondanti e neve in quota. Temperature autunnali (per ora).

meteo che tempo faràMeteo, le previsioni di venerdì 6 febbraio 2026Una perturbazione si muove velocemente verso est. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni più probabili su Lombardia e Nordest, qui moderate lungo le cost ... dire.it

meteo che tempo faràMeteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpinoCon l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appaiono sempre più probabili nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse. meteo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.