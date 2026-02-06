Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Nel fine settimana il tempo in Umbria sarà abbastanza stabile. Le previsioni indicano giornate prevalentemente serene, con poche piogge e temperature miti. Sabato e domenica le condizioni meteo rimarranno tranquille, secondo quanto comunicato dalla protezione civile regionale.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "permane un generale contesto.

Meteo, le previsioni di venerdì 6 febbraio 2026Una perturbazione si muove velocemente verso est. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni più probabili su Lombardia e Nordest, qui moderate lungo le cost ... dire.it

Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpinoCon l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appaiono sempre più probabili nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse. meteo.it

#meteo Buongiorno. Temporaneo miglioramento del tempo con maggiori schiarite e condizioni più asciutte su gran parte d'Italia. Residui fenomeni al Nord Est e sul basso versante tirrenico. Venti tesi da Ovest e clima non particolarmente freddo. In serata però facebook

#meteo Buongiorno. Temporaneo miglioramento del tempo con maggiori schiarite e condizioni più asciutte su gran parte d'Italia. Residui fenomeni al Nord Est e sul basso versante tirrenico. Venti tesi da Ovest e clima non particolarmente freddo. In serata però x.com