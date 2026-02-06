Meteo Biella | pioggia prevista per domani con temporali a rischio

Domani a Biella si attendono piogge e temporali. La giornata potrebbe essere caratterizzata da rovesci improvvisi, con il rischio di acquazzoni che si fanno largo in modo rapido. Per ora, il clima resta stabile e senza precipitazioni evidenti, ma le previsioni segnalano un cambiamento nelle prossime ore.

**Biella, sabato 7 febbraio 2026: nubi e schiarite senza precipitazioni, clima stabile per la giornata.** Un tempo inquieto ma compatibile per le attività all'aperto è previsto per la città biellese nel pomeriggio di sabato 7 febbraio. Le temperature minime si attestano attorno ai due gradi Celsius, mentre la temperatura massima raggiungerà i dieci gradi, in linea con le medie stagionali. Questo andamento, in un periodo tipicamente invernale, non prevede gelate diffuse né precipitazioni significative. Le condizioni meteorologiche, iniziando dalle prime ore del mattino, mostrano un'alternanza tra nubi sparse e schiarite, accompagnata da un clima freddo, ma non estremo.

