Metaldetector a scuola su richiesta dei Dirigenti | a Bologna ci si organizza Possibilità non regola

A Bologna le scuole si preparano a gestire l’uso dei metal detector. La decisione arriva dopo che alcuni dirigenti hanno chiesto di poterli installare, ma senza obbligo. Per ora, niente regole fisse: ogni istituto può decidere se e quando usare gli strumenti di sicurezza, in base alle proprie esigenze. La questione rimane aperta, con poche certezze e molte domande sulla loro efficacia e sul modo migliore di applicarli.

Anche a Bologna il tema dei metal detector a scuola viene ricondotto a una linea di prudenza. L’installazione degli strumenti di controllo non sarà automatica né generalizzata, ma subordinata alla richiesta dei dirigenti scolastici. Il principio è stato ribadito nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

