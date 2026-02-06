Metaldetector a scuola su richiesta dei Dirigenti | a Bologna ci si organizza Possibilità non regola
A Bologna le scuole si preparano a gestire l’uso dei metal detector. La decisione arriva dopo che alcuni dirigenti hanno chiesto di poterli installare, ma senza obbligo. Per ora, niente regole fisse: ogni istituto può decidere se e quando usare gli strumenti di sicurezza, in base alle proprie esigenze. La questione rimane aperta, con poche certezze e molte domande sulla loro efficacia e sul modo migliore di applicarli.
Anche a Bologna il tema dei metal detector a scuola viene ricondotto a una linea di prudenza. L’installazione degli strumenti di controllo non sarà automatica né generalizzata, ma subordinata alla richiesta dei dirigenti scolastici. Il principio è stato ribadito nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Bologna Scuola
Armi a scuola e violenza, Meloni: “Ci stiamo lavorando”. Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro, metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieri
Il governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio.
Metaldetector e violenza giovanile. Diritto in tutte le scuole e cultura dei valori, la proposta di Orizzonte Scuola per arginare il fenomeno. Il dibattito su Rai Radio 3 a “Tutta la città ne parla”
Ultime notizie su Bologna Scuola
Argomenti discussi: I metal detector a scuola sono davvero una buona idea?; Ordine, sicurezza e metal detector: le parole d’ordine della direttiva sul contrasto all’illegalità nelle scuole; Metal detector a scuola su richiesta, ecco la circolare contro i coltelli in aula: le misure; Metal detector a scuola su richiesta, la circolare anti coltelli di Valditara e Piantedosi.
