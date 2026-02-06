Metaldetector a scuola su richiesta dei Dirigenti | a Bologna ci si organizza Possibilità non regola

A Bologna le scuole si preparano a gestire l’uso dei metal detector. La decisione arriva dopo che alcuni dirigenti hanno chiesto di poterli installare, ma senza obbligo. Per ora, niente regole fisse: ogni istituto può decidere se e quando usare gli strumenti di sicurezza, in base alle proprie esigenze. La questione rimane aperta, con poche certezze e molte domande sulla loro efficacia e sul modo migliore di applicarli.

