Mercato | l’ex Urbania Nunez alla Castelfrettese Coppa Italia | per la K Sport c’è Narni

La Narnese di Umbria sarà il primo avversario della K Sport Montecchio Gallo nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra umbra ha conquistato il passaggio dopo aver superato le qualificazioni, e ora si prepara ad affrontare i giallorossi in un match che promette battaglia. La sfida si gioca in un momento importante, con entrambe le formazioni decise a fare bene.

Sarà la Narnese (Umbria) la prima avversaria della K Sport Montecchio Gallo per fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. La gara d’andata degli ottavi di finale si giocherà mercoledì 18 febbraio in casa della K Sport, da decidere se a Montecchio o a Gallo. Una partita molto attesa per l’importanza che riveste, e non semplice considerando le qualità della squadra umbra, ma la K Sport ha comunque una rosa all’altezza per questi appuntamenti che contano. Mercato. La Castelfrettese (Promozione girone A, il raggruppamento che vede impegnate le formazioni pesaresi) ha ufficializzato l’attaccante Joel Tomas Nuñez Mastroianni (classe 1993, nella foto) che ha disputato la prima parte di questa stagione col Pietracuta nell’Eccellenza (Emilia Romagna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

