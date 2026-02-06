Mercato Inter Riso svela nuovi dettagli su Frattesi | La Lazio ci ha provato seriamente per lui ma i nerazzurri…

Riso, agente di Frattesi, ha confermato che la Lazio ha fatto sul serio per il suo assistito durante il mercato invernale. Tuttavia, l’Inter ha resistito e non ha ceduto il giocatore. Riso ha spiegato che i nerazzurri sono stati chiari e hanno deciso di tenere Frattesi, anche se ci sono state offerte importanti. La situazione si è chiusa senza sorprese, con l’Inter che ha mantenuto il suo centrocampista.

Il mercato invernale si è appena concluso, ma i retroscena continuano a tenere banco, specialmente quelli legati a Davide Frattesi. L'agente del giocatore, Beppe Riso, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha confermato come il nome del suo assistito sia stato al centro di diverse trattative. In particolare, è emerso un forte pressing da parte della Lazio, che ha cercato di strappare il mediano ai nerazzurri per rinforzare la rosa a disposizione di Baroni.

