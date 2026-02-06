La Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Christian Kouamé all’Aris Salonicco. L’accordo tra le due squadre è stato trovato nella notte e il giocatore lascia così la Viola per approdare in Grecia. La trattativa si è conclusa rapidamente, e ora Kouamé si prepara a una nuova avventura all’estero.

Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Udinese, Runjaic sta riscrivendo la storia del club: da sorpresa a minaccia per i grandi, l’Europa è un obiettivo? James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Mateta, Glasner esce allo scoperto: «Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio» Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione

Approfondimenti su Kouamé Aris

Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime ore.

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ebosse, il suo nuovo colpo di mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kouamé Aris

Argomenti discussi: Kouamé l'ultimo caso di mercato: prima Cagliari, poi Verona e infine... resta alla Fiorentina!; Kouame lascia la Fiorentina dopo la chiusura del mercato di gennaio: affare fatto con l'Aris Salonicco; Fiorentina, Kouamé nel mirino dell'Aris Salonicco; Chiuso il mercato: giallo Kouamé sul gong, tutti i colpi finali.

Mercato Fiorentina: Kouamé lascia la Viola e passa all’Aris Salonicco, accordo raggiunto nella notte! Tutti i dettagli dell’affareMercato Fiorentina: Kouamé lascia la Viola e passa all’Aris Salonicco, accordo raggiunto nella notte! Tutti i dettagli dell’affare La storia tra la Fiorentina e Christian Kouamé è giunta ai titoli di ... calcionews24.com

Fiorentina-Aris Salonicco: accordo nella notte per Kouamé. Nelle prossime ore visite mediche e firmaL'attaccante ivoriano si prepara a lasciare la Fiorentina: oggi visite mediche e firma con l'Aris Salonnico. I dettagli ... gianlucadimarzio.com

#Kouame sta per lasciare la #Fiorentina dopo la chiusura del mercato italiano: è vicino all'Aris Salonicco x.com

La nuova Fiorentina prende forma: quante soluzioni dal mercato! facebook