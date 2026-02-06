Mercatini di hobbisti e vintage Gusto non c’è che da scegliere

Il primo fine settimana di febbraio porta in molte città italiane mercatini di hobbisti e vintage. Sono tanti gli eventi in programma, con stand pieni di oggetti unici e vecchi tesori da scoprire. Le persone si preparano a passare il tempo tra bancarelle, assaggiando specialità locali e cercando quel pezzo che mancava. Un modo semplice per godersi il weekend e riscoprire il gusto di fare acquisti tra cose autentiche e fatte a mano.

Il primo fine settimana di febbraio porta con sé un ricco calendario di appuntamenti tra mercatini, feste popolari e iniziative legate al territorio. Nel Cremonese, domenica, Rivolta d’Adda ospita la tradizionale Fiera di Sant’Apollonia. In piazza Ferri, dalle 7.45 alle 18, spazio al mercatino di hobbisti, antiquariato, artigianato e vintage. Dalle 9 alle 12, sotto il porticato del Comune, la distribuzione della tradizionale trippa. Sempre in provincia di Cremona, Pescarolo ed Uniti celebra la 60ª edizione del Carnevale: domani sera, l’attesa sfilata notturna con animazione musicale, mentre domenica spazio alla grande sfilata diurna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercatini di hobbisti e vintage. Gusto, non c’è che da scegliere Approfondimenti su Mercatini Hobbisti Un weekend tra artigianato, vintage e gusto da Industrie Fluviali Il fine settimana del 7 e 8 febbraio, Industrie Fluviali si trasforma in un punto di incontro tra artigiani, appassionati di vintage e buongustai. Tempo di mercatini di Natale. Cinquanta artigiani e hobbisti: idee regalo presto esaudite Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Mercatini Hobbisti Argomenti discussi: Mercatini di hobbisti e vintage. Gusto, non c’è che da scegliere; Mercati artigiani, Svuota la Soffitta e Natale 2026 a Greve in Chianti: l’elenco completo; Mercatini delle pulci da non perdere! Antiquariato, usato e vintage oggi Domenica 1 Febbraio; East Market. Mercatini di hobbisti e vintage. Gusto, non c’è che da scegliereIl primo fine settimana di febbraio porta con sé un ricco calendario di appuntamenti tra mercatini, feste popolari e ... quotidiano.net «Il mercatino degli hobbisti di Roveleto non va, ecco perché»Durante il Consiglio comunale del 22 gennaio è stata discussa la soppressione del mercatino degli hobbisti e l’istituzione del Mercatino di Cadeo, ovvero la mostra-mercato dell’usato, vintage, antiqua ... ilpiacenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.