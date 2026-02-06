Meloni visita in ospedale il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino – Il video

Giorgia Meloni si è recata in ospedale a Torino per far visita ad Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova aggredito durante il corteo di sabato. La premier ha incontrato l’agente e si è informata sulle sue condizioni, dopo che era stato assalito durante la protesta contro la chiusura di un centro sociale. La visita si inserisce nel tentativo di mostrare vicinanza alle forze dell’ordine coinvolte negli incidenti.

(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 Giorgia Meloni ha visitato in ospedale a Torino Alessandro Calista, l'agente del reparto mobile di Padova accerchiato e pestato durante il corteo di sabato pomeriggio, 31 gennaio, organizzato per protestare contro la chiusura del centro sociale a Torino. Meloni sì è fermata a parlare con l'agente per dieci minuti. Giorgia Meloni ha quindi lasciato il presidio sanitario torinese senza rilasciare dichiarazioni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

