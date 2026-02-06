Dopo il Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni si è detta soddisfatta delle decisioni prese, sottolineando che il pacchetto sicurezza rappresenta un passo concreto per rafforzare l’ordine pubblico. La premier ha insistito sul fatto che non si tratta di provvedimenti temporanei, ma di un impegno duraturo per restituire sicurezza e libertà ai cittadini italiani. Mantovano, invece, annuncia di aver trovato un’intesa con il Colle, aprendo la strada a nuovi confronti sul tema.

da Roma Il Consiglio dei ministri è terminato da una manciata di minuti e Giorgia Meloni già rivendica il via libera alle misure del pacchetto sicurezza che, dice sui social, "non è un provvedimento spot", ma "un ulteriore tassello" verso "uno Stato che non gira la testa dall'altra parte" e "restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Nella sala stampa di Palazzo Chigi, intanto, i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio si sono appena seduti per illustrare le misure. Con il titolare dell'Interno che parla di "proficua interlocuzione con il Quirinale". "Ci sono state giuste sottolineature" da parte del Colle, insiste Piantedosi, ma "il testo esce come era stato proposto sin dall'inizio" perché, aggiunge, "conosciamo un po' di diritto anche noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni rivendica "l'approccio duro". Mantovano: trovata l'intesa con il Colle

Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, dopo un confronto tra il ministro Mantovano e il presidente Mattarella.

Questa mattina a Roma, Meloni ha ribadito che serve un approccio più duro per affrontare i problemi di sicurezza.

