Meloni incontra Vance in prefettura a Milano

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. L’incontro si è svolto in prefettura, senza grandi annunci ufficiali, ma con un incontro che sottolinea l’attenzione delle due parti sul rapporto tra Italia e Stati Uniti. Nel frattempo, a Roma, il dibattito sul pacchetto sicurezza si fa più acceso e divide maggiormente le forze politiche.

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. A Roma la politica si divide sul pacchetto sicurezza. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni incontra Vance in prefettura a Milano Approfondimenti su Meloni Vance Milano, Vance arriva in Prefettura per l’incontro con Meloni Meloni accoglie Vance in Prefettura a Milano, "l'Occidente alla base della nostra cooperazione" Meloni riceve a Milano il vicepresidente Vance e il segretario Rubio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni incontra Vance in prefettura a Milano Ultime notizie su Meloni Vance Argomenti discussi: La cena dei potenti, Vance scherza con Zaia: oggi incontrerà Meloni; Usa. Vance incontra Meloni, ‘Grandissimo lavoro per le Olimpiadi, Milano è bellissima’; Milano-Cortina, domani Meloni incontra JD Vance e presidente polacco - Geagency; Giorgia Meloni, incontro con JD Vance. Olimpiadi Milano-Cortina. Vance incontra Meloni: Lavoro eccezionale.Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima, queste le parole pronunciate dal ... iltempo.it Meloni incontra il vice di Trump. Vance entusiasta: Milano è bellissima, lavoro eccezionale per le OlimpiadiÈ bello incontrarti di nuovo. Abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership. Lo ha detto oggi il vicepresidente statunitense, JD Vance, incontrando la premier Giorgia ... affaritaliani.it #Tg2000 - #Meloni incontra #Vance in prefettura a #Milano #6febbraio #Tv2000 #Politica @tg2000it x.com Meloni incontra Vance a Milano, dialogo sui valori comuni prima delle Olimpiadi - il video nel primo commento facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.