Meloni con Vance | condividiamo sistema valori Occidente

La premier Meloni ha incontrato il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio a Milano. Dopo lo scambio di saluti, Meloni ha sottolineato come Italia e Stati Uniti condividano i valori fondamentali dell’Occidente. L’incontro è stato l'occasione per discutere di temi di interesse comune, senza grandi annunci, ma con la volontà di rafforzare i rapporti tra i due paesi.

Milano, 6 feb. (askanews) – "Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche una occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti. Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

