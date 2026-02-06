Meglio un bimbo abbandonato delle macellerie dell' aborto

In questi giorni, le notizie di un neonato lasciato in ospedale stanno facendo il giro dei giornali. La madre, in difficoltà, ha deciso di abbandonarlo subito dopo il parto, lasciandolo nelle mani del personale sanitario. La vicenda ha acceso nuovamente il dibattito sul tema dell’aborto e delle scelte delle madri in momenti di crisi. La piccola creatura ora si trova in un centro di accoglienza, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia portato a questa decisione. È una storia che fa riflettere sulla fragilità

In questi giorni non c'è giornale, incluso il nostro, che non pubblichi articoli dedicati al bambino la cui mamma, appena partorito, ha lasciato in ospedale perché impossibilitata ad allevarlo. Ieri un altro neonato ha subito lo stesso trattamento, la genitrice che non vuole ovviamente essere nominata si è eclissata e il suo esserino sarà affidato e poi adottato da una famiglia idonea. In tutto questo non dovrebbe esserci nulla di straordinario, invece la stampa se ne sta occupando con un'enfasi francamente incomprensibile. Non riesco a capire perché. Non passa giorno senza che qualche donna abortisca e nessuno se ne preoccupa, anzi l'interruzione volontaria della gravidanza non è più un evento straordinario e neppure doloroso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

