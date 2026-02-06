Mediaset per il Futuro | al via la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo

Mediaset lancia una campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, che durerà dall’7 al 15 febbraio 2026. L’obiettivo è informare e coinvolgere i giovani e le loro famiglie, cercando di fermare i comportamenti online dannosi. L’azienda ha deciso di investire in questa iniziativa per contrastare un problema sempre più diffuso tra i ragazzi.

Dal 7 al 15 febbraio 2026 prende il via una nuova e importante iniziativa firmata Mediaset, dedicata alla lotta contro il cyberbullismo. L’iniziativa rientra nel progetto “Mediaset per il Futuro” e punta a promuovere un utilizzo più consapevole e responsabile dei mezzi digitali, coinvolgendo pubblico, famiglie e giovani attraverso una campagna di comunicazione capillare e integrata. Mediaset: Una campagna crossmediale contro il cyberbullismo. La campagna sarà attiva da sabato 7 a domenica 15 febbraio 2026 e si svilupperà su tutti i principali canali del Gruppo: televisione, piattaforme social, radio, circuiti Digital Out of Home e online attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

