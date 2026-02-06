Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona e si prepara a chiedere 160 milioni di euro. La causa è stata annunciata ufficialmente dal gruppo di Cologno Monzese, che punta a tutelarsi dopo le ultime vicende legate all’ex paparazzo. Corona, dal canto suo, non ha ancora commentato la notizia.

Il gruppo di Cologno Monzese annuncia una maxi azione civile da 160 milioni di euro contro l'ex paparazzo. Corona replica. In precedenza aveva parlato di una possibile denuncia per tentata estorsione. Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset è inevitabilmente finito nelle aule dei tribunali. Con un comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, il gruppo di Cologno Monzese ha annunciato l'intenzione di avviare una maxi causa civile da 160 milioni di euro contro l'ex fotografo, accusato di aver messo in atto una campagna diffamatoria sistematica attraverso il progetto Falsissimo. La reazione di Corona è stata di assoluta tranquillità.

© Movieplayer.it - Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: la reazione non si fa attendere

Mediaset ha intentato una causa contro Fabrizio Corona, accusandolo di minacce e diffamazione, con la richiesta di intervento della DDA.

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro.

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

