Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro. L’azienda ha annunciato di aver intentato la causa dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex paparazzo nel progetto Falsissimo, che secondo Mediaset contengono menzogne e insulti. La reazione di Mediaset è stata dura, definendo le affermazioni di Corona come una violenza verbale senza fondamento e priva di rispetto per le persone coinvolte. La disputa tra le parti si fa sempre più accesa.

Un contrattacco frontale. Atteso. Giustificato. Mediaset contro Fabrizio Corona. «Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita - si legge in una nota emessa nel tardo pomerigigo di ieri da Mediaset - costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte. Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi insieme a Mediaset e Mfe - Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediaset fa causa a Corona. "Danni per 160 milioni"

Approfondimenti su Mediaset Corona

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona.

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona per chiedere 160 milioni di euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MEDIASET DENUNCIA CORONA

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’economia dell’insinuazione; Mediaset ha fatto causa a Fabrizio Corona, chiedendogli un risarcimento di 160 milioni di euro; Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni: Diffonde menzogne e insinuazioni senza fondamento né rispetto; Mediaset chiede 160 milioni a Corona: Menzogne su Falsissimo e sistema Mediaset.

Mediaset fa causa a Corona. Danni per 160 milioniMenzogne e violenza verbale inaudita da Falsissimo. Una mossa strategica, segue il blocco dei profili social ... ilgiornale.it

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: richiesta di risarcimento di 160 milioni di euroMediaset dichiara guerra a Fabrizio Corona: causa da 160 milioni di euro. comingsoon.it

Durante la puntata di Non è la Tv, il nuovo format di Fanpage su Youtube, non poteva non essere affrontato il caso del giorno: la causa da 160 milioni che Mediaset intenterà contro Fabrizio Corona, dopo le dichiarazioni emerse durante Falsissimo. In diretta, è facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’«economia dell’insinuazione» ilsole24ore.com/art/mediaset-c… x.com