Mediaset contro Fabrizio Corona | causa da 160 milioni per danni reputazionali e diffamazione

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. La causa riguarda i contenuti del programma “Falsissimo”, accusato di aver danneggiato la reputazione del gruppo televisivo con episodi di stalking e cyberbullismo. Corona e le sue società sono sotto accusa per comportamenti che Mediaset considera diffamatori e dannosi. La vicenda si sta facendo sempre più calda e potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambi.

