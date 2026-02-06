Mediaset chiede 160 milioni di euro a Corona la replica dell’ex paparazzo | Atto intimidatorio non mi spaventano

Mediaset ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. Corona risponde: “Atto intimidatorio, non mi spaventano”. L’ex paparazzo si difende e dice di non temere le mosse della società. La vicenda si fa sempre più calda, mentre si attendono sviluppi su questa disputa legale.

Non è tardata ad arrivare la replica di Fabrizio Corona alla notizia della causa civile intentata da Mediaset nei suoi confronti in cui viene chiesto un risarcimento da 160 milioni di euro. Durante un’ospitata in una discoteca, infatti, l’ex paparazzo ha dichiarato: “Nel momento in cui Mediaset fa prima una causa civile e chiede 160 milioni, che non hanno senso, è un atto intimidatorio! È una minaccia per spaventare quelli normali, ma a me non mi spaventano mica. Mi son fatto una risata oggi”. E ancora: “E lo sapete perché per adesso non mi hanno querelato? Perché se vado in udienza a un processo penale e vengo rinviato a giudizio devono venire tutti sul banco degli imputati! Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Marina Berlusconi! Poi vediamo se li ho diffamati”. 🔗 Leggi su Tpi.it

