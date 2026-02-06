Scott McTominay continua a sorprendere. Sempre presente in campo, si adatta a ogni ruolo e non smette di segnare. La sua versatilità lo rende un elemento indispensabile per la squadra, capace di cambiare volto alla partita in ogni occasione.

Scott McTominay, ovvero il calciatore ideale. Sa fare e ha fatto tutto. La seconda punta, la mezz’ala d’inserimento, il centrocampista classico. Ogni ruolo lo interpreta a modo suo, come si addice agli attori con personalità. È il leader del Napoli. E domani a Genova, ovviamente Conte lo conferma in mediana al fianco di Lobotka. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Quella di domani contro il Genoa sarà la quindicesima partita di fila da titolare in Serie A, la numero ventotto no stop in campo tra club e nazionale, la trentaquattro dall’inizio della stagione con il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay gioca sempre, gioca ovunque e in ogni ruolo segna

Il Guardian dedica un approfondimento a Scott McTominay, evidenziando la sua versatilità in campo, capace di difendere e di segnare anche da centravanti.

L’affermazione di Maradona, “Il Napoli non gioca solo contro le avversarie, gioca contra tutti”, sottolinea il senso di sfida e dedizione che da sempre accompagna la squadra.

