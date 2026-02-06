Mbappé PSG scoppia il caso! Il club ha otto giorni per saldare i 5,9 milioni dovuti al francese

La tensione tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain sale di livello. Il club ha otto giorni per versare i 5,9 milioni di euro che deve al francese. La disputa legale tra le due parti non si è ancora risolta, e il tempo stringe.

Approfondimenti su Mbappé PSG Mbappé Psg: il club francese condannato a versare 61 milioni di euro all'attaccante! La sentenza ufficiale e la ricostruzione della vicenda Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro all'attaccante Kylian Mbappé. Mbappe PSG, la vicenda si è conclusa con la sentenza odierna? Il club francese condannato a pagare una cifra economica importante La vicenda legale tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain si è conclusa con una sentenza definitiva. Ultime notizie su Mbappé PSG Causa Mbappé-PSG, il club ha otto giorni di tempo per versare gli ultimi 5,9 milioni al giocatoreContinua la battaglia legale tra Kylian Mbappé e il suo ex club, il PSG, che ha 8 giorni di tempo per versare gli ultimi 5,9 milioni previsti ... Mbappé invia un ufficiale giudiziario al PSG: Mi devono ancora 6 mlnAlla fine di dicembre 2025, il Psg era stato condannato a versare 60,9 milioni a Mbappé: la diatriba legale va avanti

