Il Paris Saint-Germain ha otto giorni di tempo per versare a Kylian Mbappé 5,9 milioni di euro. La disputa tra il club e il giocatore continua a girare intorno a questa cifra, con scadenze che non possono essere ignorate. La questione si fa tesa, e ora tutto dipende dai prossimi giorni.

Il contenzioso tra il paris saint-germain e kylian mbappè prosegue, con una dinamica che combina decisioni giudiziarie e scadenze finanziarie di rilievo. L’evoluzione della vicenda implica una responsabilità economica ben definita e, al contempo, la gestione di una pressione politica e sportiva sul club che continua a essere al centro dell’attenzione del mondo del calcio. Nel dicembre 2025 il tribunale del lavoro di Parigi ha stabilito che il club deve versare all’attuale attaccante del Real Madrid un totale di 60,9 milioni di euro, cifra formata da 55 milioni legati a stipendi e bonus non corrisposti e 5,9 milioni relativi a interessi e ferie maturate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mbappé e il PSG: il club ha otto giorni per pagare i 5,9 milioni di euro al giocatore

La tensione tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain sale di livello.

Il tribunale del lavoro di Parigi ha stabilito che il Paris Saint-Germain deve pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, vincendo la disputa legale riguardante stipendi e bonus non corrisposti prima del suo trasferimento al Real Madrid nell’estate del 2024.

Calcio: Mbappé invia l'ufficiale giudiziario al Psg, mi deve 5,9 milioni(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Dopo un periodo di calma apparente, si riaccende la guerra giudiziaria tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. L'attaccante francese ha inviato un ufficiale giudiziario al ... msn.com

Causa Mbappé-PSG, il club ha otto giorni di tempo per versare gli ultimi 5,9 milioni al giocatoreContinua la battaglia legale tra Kylian Mbappé e il suo ex club, il PSG, che ha 8 giorni di tempo per versare gli ultimi 5,9 milioni previsti ... gianlucadimarzio.com

La battaglia legale tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé non è ancora finita: il calciatore ha inviato un ufficiale giudiziario nella sede del club, che ora ha 8 giorni di tempo per versare i 5,9 milioni di euro previsti dalla sentenza di dicembre 2025 (1/4 x.com

