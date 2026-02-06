Maxi stretta contro droga e criminalità | 10 arresti in quattro giorni

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato dieci persone in quattro giorni. Gli agenti hanno intensificato i controlli contro droga e criminalità, portando a questi risultati concreti. La lotta allo spaccio di stupefacenti continua senza sosta, con operazioni rapide e mirate.

Dieci persone sono state arrestate in soli quattro giorni dalla Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito di un’intensa attività di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti. Le operazioni hanno visto l’impiego di servizi di controllo del territorio, pattugliamenti mirati e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Maxi Stretta Polizia Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: arresti legati al clan Senese Roma, maxi blitz contro la criminalità organizzata: 14 arresti legati al clan Senese Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Maxi Stretta Polizia Maxi-stretta sullo spaccio nella Capitale: 13 arresti e un fiume di droga sequestrata in tre giorniIl caso più rilevante arriva da Formello dove un 30enne romano, inizialmente fermato con appena 4 grammi di marijuana, è stato poi trovato con 1,7 kg di droga nascosti in casa, divisi tra barattoli e ... corriereadriatico.it Codice della strada, l'allentamento della stretta per la guida sotto effetto di droghe autogol della Consulta. Rafforza il SI' al referendumQuesto allentamento della stretta per la guida sotto effetto di stupefacenti altro non fa che diminuire ulteriormente la stima per la Magistratura La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga opera ... affaritaliani.it Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Stretta dei Carabinieri sul consumo di droga nell’Ennese: dodici giovani segnalati facebook Guida dopo avere assunto droga, 'punibile solo se crea pericolo'. La Consulta interviene sulla stretta del 2024 del Codice della strada #ANSAmotori #ANSA x.com

