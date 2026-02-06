Mauri su Sicurezza | Colpire il dissenso è un pasticcio di volontà

Matteo Mauri, parlamentare del Pd, non le manda a dire. A poche ore dall’inizio della riunione in Parlamento sul decreto sicurezza, prende posizione in modo deciso. Critica apertamente le mosse del governo, accusando di aver colpito il dissenso con scelte che definisce un “pasticcio di volontà”. Mauri sottolinea come questa strada rischi di dividere ulteriormente il Paese, invece di trovare soluzioni condivise. La sua voce si aggiunge al coro di chi chiede maggiore attenzione alle voci diverse, e non solo alle decisioni prese dall’alto.

**”** A due ore dal via della discussione parlamentare sul decreto sicurezza, Matteo Mauri, responsabile della protezione civile e della sicurezza del Pd, ha rilasciato una dichiarazione netta e critica verso la strategia politica adottata per l’approvazione della legge. «Un pasticcio nato dalla volontà di colpire il dissenso», ha affermato il politico dem, in riferimento a una procedura che, secondo lui, si è resa necessaria per costringere gli oppositori a firmare una normativa che, a suo avviso, non risolve nulla. La posizione del Pd è stata chiara fin dall’inizio: l’attuazione del decreto, in parte già approvato, non è stata una scelta tecnica, bensì un atto politico volto a consolidare la maggioranza e a reprimere l’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicurezza Mauri

Il deputato Mauri del Pd sottolinea che per garantire la sicurezza non bastano più presenze militari in strada, ma è necessario rafforzare le Forze dell’Ordine attraverso assunzioni straordinarie.

Il deputato Mauri (Pd) sottolinea l'importanza di aumentare la presenza degli agenti sul territorio, di investire in prevenzione sociale e di adottare norme efficaci contro la diffusione dei coltelli tra i giovani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicurezza Mauri

Argomenti discussi: Sicurezza, Mauri (Pd): Un pasticcio nato dalla volontà di colpire il dissenso; Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento.

Mauri: Un pasticcio nato dalla volontà di colpire il dissensoIl responsabile sicurezza dem: Un decreto sul nulla, zero prevenzione. Sul terrorismo irresponsabile strumentalizzazione ... repubblica.it

Sicurezza, Mauri: nuovi dati sanciscono il fallimento delle politiche del governoI nuovi dati diffusi dal Sole 24 Ore, elaborati sulla base delle statistiche del Viminale, confermano purtroppo l’aumento della criminalita’ nel nostro Paese. Nel 2024 i delitti sono cresciuti ancora ... partitodemocratico.it

Chi critica il Governo e lo accusa di non fare abbastanza sulla sicurezza, dovrebbe commentare queste scelte. Pare tutto normale Il 22 e il 23 Marzo serve dare una svolta! Voto SI al Referendum! facebook

#Mauri (PD): Questo balletto di dichiarazioni, con il Ministro #Piantedosi prima smentito dal Presidente della Regione #Lombardia e oggi dal portavoce dell’ICE, dimostra l’improvvisazione con cui il Governo sta affrontando un tema delicatissimo come quello d x.com