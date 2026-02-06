Mattia Monticone protagonista della vittoria della Sanremese | Il miglior giocatore del mese

Questa sera allo Stadio Comunale di Sanremo, Mattia Monticone ha ricevuto il premio come miglior giocatore del mese di gennaio. La cerimonia si ripete ogni anno, e questa volta l’attaccante ha conquistato il riconoscimento per le sue prestazioni. Monticone ha preso la parola per ringraziare la squadra e i tifosi, mostrando soddisfazione per il risultato.

Lunedì 16 gennaio alle 18:15, nel cuore dello Stadio Comunale di Sanremo, si è svolta una cerimonia ormai tradizionale: la premiazione del miglior giocatore della Sanremese per il mese di gennaio. Ma questa volta, il premio è andato a Mattia Monticone, un nome ormai noto nella comunità calcistica locale per il suo impegno, la sua tecnica e la sua capacità di contribuire alla crescita del club. La scelta è stata fatta all'interno del direttivo dell'Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini, nata proprio l'anno scorso, con un processo di votazione interno che ha visto la partecipazione attiva di tanti appassionati e soci.

