Mattarella riceve in dono dagli atleti il giaccone degli olimpiadi con il suo nome

Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto un regalo speciale dagli atleti presenti al Villaggio Olimpico: il giaccone ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con il suo nome ricamato sopra. L’occasione è stata l’apertura ufficiale dell’evento, con Mattarella che ha incontrato i vertici del CONI, del CIO e i principali rappresentanti locali, tra cui il sindaco Sala e il governatore Fontana. Prima di concludere la giornata, il presidente ha firmato il murale della Tregua olimpica e ha partecipato alla cena alla

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio Olimpico per l'apertura di Milano-Cortina 2026, accolto dai vertici del CONI, del CIO, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal governatore lombardo Attilio Fontana, firmando poi il murale della Tregua olimpica prima della cena ufficiale alla Fabbrica del Vapore.

