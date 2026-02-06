Mattarella | Giochi Olimpici devono ispirare solidarietà internazionale

Il Presidente Mattarella si trova al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi. In un gesto spontaneo, ha scambiato qualche parola con gli atleti, dimostrando vicinanza e supporto. È una scena che ha sorpreso molti, considerando la sua presenza diretta tra i protagonisti dell’evento sportivo.

**Il Presidente Mattarella si ritrova al Villaggio Olimpico a Milano per lanciare i Giochi.** È una scena che potrebbe apparire quasi mito: il Presidente della, in un’occasione ufficiale, non soltanto partecipa alla cerimonia, bensì interagisce direttamente coi protagonisti dell’evento. Il 6 febbraio 2026, a Milano, in occasione del Villaggio Olimpico, il capo dello Stato ha incontrato gli atleti, ha partecipato alla pranza e firmato un murale dedicato alla tregua. Ma soprattutto, ha parlato, in un momento di grande simbolismo, di pace, solidarietà e valore olimpico. Le sue parole sono state un invito a tutti i governi del mondo a ispirarsi ai principi comuni che animano gli sport: **“I valori olimpici devono ispirare i governi di tutto il mondo”**, ha dichiarato Mattarella, con tono deciso, nel corso della sua presenza al cuore della manifestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giochi Olimpici

Questa mattina, il Presidente Sergio Mattarella ha convocato i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

Il presidente Mattarella ha espresso entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giochi Olimpici

Argomenti discussi: Mattarella a pranzo con gli atleti azzurri in occasione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026; Mattarella a atleti: Prima competizione è con propri limiti. Azzurre dell'hockey battono Francia - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Olimpiadi Milano Cortina, gli azzurri regalano a Mattarella la giacca dei Giochi. FOTO; Così Milano si accende per i Giochi. La parole di Mattarella sui valori olimpici.

Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati)Il programma della visita e degli appuntamenti istituzionali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del capo dello Stato Sergio Mattarella e i divieti previsti in città a partire da lunedì 2 febbraio ... milanotoday.it

Mattarella lancia i Giochi: I valori olimpici ispirino i governi di tutto il mondoMilano, il capo dello Stato al Villaggio Olimpico: pranza con gli atleti e firma il murale della tregua. I popoli si aspettano la pace. Stasera a San Siro ... repubblica.it

Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook

Attese delegazioni da tutto il mondo per l'apertura dei Giochi Olimpici invernali. Ecco chi sarà presente #5febbraio x.com