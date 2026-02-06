Sergio Mattarella arriva in tram nel centro di Milano, creando subito un momento di sorpresa. Poco dopo, le luci si accendono su Milano-Cortina 2026, segnando l’inizio ufficiale delle Olimpiadi in Italia dopo 20 anni. La serata si trasforma in uno spettacolo, con il presidente che si mostra protagonista di un evento che unisce tradizione e innovazione. La magia olimpica prende vita tra luci, emozioni e un colpo di scena tutto italiano.

La medaglia che non aspetti arriva in tram ed è effetto sorpresa e colpo di genio tutto italiano. L'apertura di Milano-Cortina non poteva non essere show: e allora ecco che c'è un Sergio Mattarella "attore" per una serata magica che riporta ufficialmente in Italia le Olimpiadi 20 anni dopo quelle di Torino. L’originale e divertente cameo presidenziale è stato però spoilerato a poche ore dal via, togliendo un po' l’effetto senza intaccare troppo però il gusto. Mattarella in tram a San Siro: il cameo presidenziale davanti al mondo Perché certo non è comune vedere il Capo dello Stato, davanti ai 67mila dello stadio - record per una edizione invernale - e ai due miliardi davanti alla tv in tutto il mondo, con un espediente scenico, sbarcare a San Siro sul mezzo storico del capoluogo lombardo, il tram giallo, n. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella arriva in tram, poi la magia olimpica: si accendono le luci su Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa sera il San Siro si illumina per l’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

