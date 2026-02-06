Mattarella agli atleti azzurri dei Giochi | Renderete onore al Tricolore

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano per incontrare gli atleti azzurri. Con lui, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Mattarella ha detto loro che renderanno onore al Tricolore con le loro prestazioni. L’atmosfera è carica di aspettative e orgoglio, mentre gli atleti si preparano alle gare che si terranno in città.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano. Ad accoglierlo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. "Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo", ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi agli atleti italiani. "È un gran piacere incontrarvi, ci siamo, state per cominciare. 🔗 Leggi su Agi.it

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

