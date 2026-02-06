Mattarella a Milano invita a vivere i valori olimpici, non solo a guardarli. Durante l’inaugurazione, il presidente ha sottolineato quanto sia importante praticare la lealtà e la collaborazione, invece di limitarci a ammirare le imprese sportive. Ha ricordato che l’Italia si sente onorata di ospitare i Giochi invernali e ha rivolto un appello a tutti gli attori coinvolti di promuovere un esempio di unità e rispetto tra le nazioni.

“L’Italia è onorata di ospitare la venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati “. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cena offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella a Milano: “I valori olimpici vengano praticati, non solo ammirati” – Video

Approfondimenti su Milano Giochi

Il presidente Mattarella invita tutti a vivere i Giochi di Milano-Cortina con spirito attivo.

Il presidente Mattarella ha espresso entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Giochi

Argomenti discussi: Mattarella incontra i membri del CIO a Palazzo Marino a Milano; Soggiorno a Monza per Sergio Mattarella, a Milano per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Sergio Mattarella alla Scala di Milano: Che la tregua olimpica sia rispettata ovunque; Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato.

La fiaccola a Milano, Mattarella con gli atleti: i primi fotogrammi delle OlimpiadiDomani sera a San Siro la cerimonia inaugurale, ma alcune gare (come il curling) sono già iniziate. Sono attesi oltre 50 tra capi di Stato e di Governo. avvenire.it

Milano, Mattarella al Villaggio olimpico e la battuta al pranzo con gli atleti: «Sono leggermente fuori età per i Giochi»Nel menu lasagne alla zucca, pesce spada alla griglia e verdure, frutta e torta di mele. Prima della cena con i capi di Stato, il presidente si è concesso alcune ore di riposo a Monza, nell’«Hôtel de ... milano.corriere.it

MILANO – CORTINA, MATTARELLA : “ LA PRIMA COMPETIZIONE E’ CON I PROPRI LIMITI “. facebook

Milano-Cortina, Mattarella: "Un onore Giochi in Italia. Valori olimpici siano ispirazione" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com