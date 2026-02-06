Durante la conferenza stampa, Glasner ha parlato chiaramente della situazione di Mateta. Ha confermato che il giocatore ha detto di voler andare via e ha spiegato anche le sue condizioni fisiche, incluso l’infortunio. La Juve sta seguendo da vicino la vicenda, mentre il calciomercato si fa sempre più caldo.

Mateta resta al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato. E Glasner in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione. Il calciomercato invernale vive spesso di colpi sfumati e verità nascoste che emergono solo a trattative concluse. Uno dei casi più spinosi di questa sessione riguarda l’attacco del Milan e il mancato arrivo di un centravanti di peso dalla Premier League. A fare chiarezza sulla situazione legata a Mateta è stato il suo attuale allenatore, Oliver Glasner, che dal quartier generale del Crystal Palace ha svelato i retroscena che hanno portato al naufragio dell’operazione con il club rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta, Glasner esce allo scoperto sull’obiettivo della Juve: «Ci ha detto che vorrebbe andarsene. Infortunio? Vi spiego la situazione»

Approfondimenti su Mateta Glasner

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo con l’attaccante francese.

Il tecnico del Crystal Palace, Glasner, ha commentato la possibilità di cedere Mateta alla Juventus, sottolineando che sarà stabilito un prezzo ragionevole.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mateta Glasner

Argomenti discussi: Mateta, Glasner esce allo scoperto: Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos'è successo con il Milan e la verità sull'infortunio; Mateta Glasner svela | Vuole lasciare! La verità su Milan e infortunio; Guessand Crystal Palace è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta ma la Juventus era interessata? La verità; Mateta Milan Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus.

Infortunio Mateta, conferma ufficiale: il Crystal Palace esce allo scopertoArrivano dichiarazioni ufficiali dal Crystal Palace per quel che riguarda la vicenda Mateta: adesso non ci sono più dubbi ... milanlive.it

Mateta, Oliver Glasner – tecnico del Crystal Palace – ha parlato così dell’attaccante francese. Ecco le sue dichiarazioniMateta, Oliver Glasner – tecnico del Crystal Palace – ha parlato così dell’attaccante francese. Ecco le sue dichiarazioni Arriva direttamente da Londra la conferma di uno dei retroscena di mercato più ... calcionews24.com

Mateta, il Crystal Palace voleva fregare il Milan, Glasner: "Ginocchio Ha un problema da novembre" Scopri tutti i dettagli nel 1° commento facebook

. @CPFC, #Glasner: “ #Mateta ha un problema al ginocchio da novembre, ma ha voluto continuare a giocare” - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com