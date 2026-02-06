Masters of the Universe il regista promette | Conserveremo la stupidità intrinseca

Il regista promette di mantenere lo spirito giocoso e un po’ folle della serie originale. Anche in questo nuovo adattamento, il film manterrà quella sensazione di nonsense che ha reso famoso il personaggio. La promessa è di preservare la stupidità intrinseca, come dichiarato dal regista, per non tradire le radici della saga delle action figure Mattel. I fan possono aspettarsi un mix di azione, humor e quel tocco di irreverenza che ha sempre caratterizzato la serie.

Lo spirito giocoso e nonsense della serie originale verrà conservato anche in questo nuovo adattamento della saga delle popolarissime action figure Mattel. Il nuovo adattamento di Masters of the Universe conserverà la sua "stupidità intrinseca" e la giocosità che caratterizza l'originale, come ha confermato a Empire il regista Travis Knight, che ha molto a cuore quell'atmosfera spensierata anni '80 alla base della serie animata. I nuovi protagonisti del fantasy in uscita nei cinema italiani il 4 giugno 2026 troneggiano sulla copertina di Empire che offre uno sguardo ravvicinato a He-Man (Nicholas Galitzine), Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) e a Battle Cat.

