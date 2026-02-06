I concorrenti di MasterChef Italia si sfidano ancora, tra eliminazioni importanti e ospiti di rilievo. La gara entra nel momento decisivo, con i cuochi amatoriali che devono dimostrare tutto il loro talento per proseguire. La tensione si fa sentire, e ogni piatto può cambiare il destino di chi si trova al limite.

In onda ieri sera. A MasterChef Italia la competizione entra sempre più nel vivo. I cuochi amatoriali rimasti in gara affrontano gli ultimi ostacoli prima del rush finale, sospesi tra il desiderio di arrivare fino in fondo e la paura di dover lasciare un’avventura che si fa ogni settimana più intensa. Negli episodi andati in onda ieri, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo alla prova tecnica, creatività e resistenza emotiva dei nove aspiranti chef ancora in gara, con sfide articolate e di alto livello. La serata ha proposto una Mystery Box all’insegna dell’emozione e della multiculturalità con la chef canadese Jessica Rosval e le tirocinanti del ristorante “Roots” di Modena, simbolo di integrazione e opportunità per donne migranti; il ritorno attesissimo di Jeremy Chan per l’Invention Test; una Prova in esterna in Norvegia dedicata alla cucina nordica; e, a chiudere, un Pressure Test “ghiacciato” sul gelato gastronomico firmato dal maestro gelatiere Carlo Guerriero. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MasterChef Italia entra nel vivo: Norvegia, grandi ospiti ed eliminazioni decisivi

Approfondimenti su MasterChef Italia

MasterChef Italia prosegue con nuove sfide e sorprendenti eliminazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef, arriva la Top Ten: attesissima la prova di pasticceria di Iginio Massari; MasterChef Italia porta la sua cucina nel mondo: domani puntata tra multiculturalità, grandi chef e sfide estreme; MasterChef Italia 15, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni; MasterChef 15, le pagelle della settima masterclass: sette volte sette.

MasterChef Italia entra nel vivo: Norvegia, grandi ospiti ed eliminazioni decisiviA MasterChef Italia la competizione entra sempre più nel vivo. I cuochi amatoriali rimasti in gara affrontano gli ultimi ostacoli prima ... 361magazine.com

MasterChef 15 si supera: ospiti da ogni parte del mondo per un progetto speciale. Disastro Jonny, Dorella crolla. Le pagelleIl cooking show entra nel vivo con una prova «multiculturale» e un'escursione nel Nord Europa: tutto quello che c'è da sapere ... corriere.it

Bello, colto e incredibilmente talentuoso: ogni volta che Jeremy Chan varca la soglia della cucina di MasterChef Italia, il tempo sembra fermarsi. Ma non è solo un "volto tv". Il genio dietro il ristorante bistellato Ikoyi di Londra è un uomo di 39 anni che sembra a facebook

Tra i talenti dell’ultima puntata di MasterChef Italia c’è una cheffe cresciuta tra i boschi del Canada che parla la lingua del fuoco. Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua visione del cibo e del mondo x.com