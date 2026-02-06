MasterChef 2026 | Chef Roval e l’Esterna a Bergen affrontano la prova multiculturale con nuove foto

I concorrenti di MasterChef 2026 hanno affrontato ieri la loro prima prova multiculturale a Bergen. Chef Roval e l’Esterna si sono sfidati tra piatti ispirati a tradizioni diverse, mentre il primo giorno ha portato confusione e stress in cucina. Tra errori e momenti di tensione, però, si è vista anche la forza di unire culture diverse attraverso il cibo. La scena è stata quella di un vero e proprio caos, ma anche di un inizio promettente.

**MasterChef 2026, la prova multiculturale con Chef Roval e l'Esterna a Bergen: il caos del primo giorno, la forza dell'integrazione** Quella di ieri sera è stata una notte di cucina intensa, di sguardi stralciati, di tante voci che parlavano di cultura, di saperi e di esperienze. A partire dalle ore 21, con il "progetto" *MasterChef 2026*, è cominciata la prima prova multiculturale, una sorta di "mystery box" con ingredienti provenienti da 10 diverse regioni del mondo. A guidarla è stata Jessica Roval, chef canadese trasferitasi in Italia per amore, che ha aperto un ristorante e un'associazione per l'integrazione delle donne migranti.

