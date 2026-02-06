MasterChef 15 i voti della settima settimana | ogni chef riceve punteggio da 7 10

Questa settimana a MasterChef 15 i giudici hanno dato punteggi diversi ai concorrenti. Il massimo è stato un 10, mentre il minimo un 5. Nessuno ha ottenuto voti mediocri, ma si è visto un certo equilibrio tra i risultati.

Il voto più alto della settima settimana di *MasterChef 15* è arrivato a 10 su 10, mentre l’altro estremo, il punteggio più basso, è stato assegnato a un partecipante con un 5 su 10. È un’alleanza di numeri, emozioni, risposte e scelte che non si esprimono soltanto con la cucina, ma con l’intero linguaggio del fuoco, della tradizione, della frustrazione e della possibilità. Il 6 febbraio 2026, a Bergen, in Norvegia, il programma è andato avanti con la sua seconda fase della *masterclass*, con le stesse regole di prima: nessun vincitore ancora, nessun premio ancora, soltanto un gruppo di 12 concorrenti che, per quanto possa apparire una sorta di “lotta per l’esperienza”, in realtà sembra ormai una sorta di competizione senza risultato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su MasterChef 15

La quindicesima stagione di Masterchef ha inizio tra battibecchi, piatti esilaranti e aspiranti chef pronti a dimostrare il proprio talento.

Stasera su TV, va in onda la settima puntata di MasterChef Italia 15.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su MasterChef 15

Argomenti discussi: Massari a Iolanda: Hai fatto una torta pericolosa per la salute; Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Il Campano è il miglior ristorante di Pisa. FOTO; Sampdoria-Spezia 1-0, pagelle: Ricci eroe per caso, Palma (espulso) esce tra gli applausi; MasterChef 15 vola verso la top 10: il recap della puntata del 29 gennaio.

MasterChef 15, le pagelle della settima masterclass: sette volte setteLa semifinale si avvicina, e nessuna stella brilla ancora. Allora dichiariamo le nostre personalissime simpatie, per mettere carne al fuoco. Mentre chi lo usa con Jeremy Chan finisce per scottarsi ... rollingstone.it

MasterChef Italia stasera farà il giro del mondo tra fiordi norvegesi, amici e un progetto specialissimoGhiaccio bollente! MasterChef Italia 15 stasera vola fino al Grande Nord, ma non solo. Tutte le anticipazioni e la scaletta di puntata. style.corriere.it

TEST DI APPETIBILITÀ con Giotto Abbiamo fatto una cosa serissima: il carlino Giotto ha assaggiato diversi gusti CuorMio con l’aria di chi sta per dare i voti a MasterChef. Risultato ufficiale: promossi TUTTI. Voto di Giotto a CuorMio: 10/10 a prescindere facebook