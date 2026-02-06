Massi enormi franano sulla Statale | colpita una vettura c' è un ferito

Una grande frana di massi si è abbattuta ieri intorno alle 12:30 sulla Statale 149 in Alto Adige, vicino a Maranza. I pezzi di roccia sono scivolati velocemente sulla carreggiata, colpendo una vettura in transito. Fortunatamente, il conducente ha riportato solo un ferito, e le autorità sono intervenute subito per mettere in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i tecnici verificavano la stabilità del versante. La scena si è svolta in pochi attimi, ma avrebbe potuto fin

Pochi istanti, ma scioccanti. E le conseguenze avrebbero anche potuto essere peggiori di quelle che sono effettivamente state: parliamo della frana di massi che ieri, giovedì 5 febbraio, si è riversata intorno alle 12:30 lungo la strada per Maranza, la Statale 149, in Alto Adige.La franaIl.

