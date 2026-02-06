Questa mattina, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state ufficialmente inaugurate. Mary e Frederik di Danimarca, insieme alle altre quattro coppie royal, hanno partecipato alla cerimonia di apertura, che si è svolta tra entusiasmo e grandi aspettative. Per le prossime due settimane, atleti di ogni parte del mondo si sfideranno sulle piste e nelle piste di questa regione, promettendo emozioni e spettacolo.

Il 6 febbraio prendono il via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per due settimane, nel Nord Italia, si sfideranno gli atleti di tutto il mondo. E, tra una gara e l’altra, chissà, magari nasceranno nuovi amori. In passato i Giochi Olimpici sono stati galeotti per molte relazioni. Luogo di nascita di grandi amori, non solo tra spettatori e atleti ma anche tra royal. Principi o principesse, futuri re o future regine che hanno sentito battere il cuore più forte alla vista di qualcuno (o qualcuna) mai incontrato prima. Persone con le quali poi, i nobili si sono accasati, cambiando le sorti della casa reale di appartenenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Recentemente, in Danimarca, si sono intensificate le tensioni tra i cittadini e la monarchia riguardo allo stipendio del Principe Joachim, fratello minore del Re Frederik e cognato della Regina Mary Donaldson.

Durante le celebrazioni natalizie, i sovrani di Danimarca, Frederik e Mary, hanno scelto di sfilare a bordo della Carrozza d'Oro.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

