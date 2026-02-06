Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle Olimpiadi

Da amica.it 6 feb 2026

Questa mattina, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state ufficialmente inaugurate. Mary e Frederik di Danimarca, insieme alle altre quattro coppie royal, hanno partecipato alla cerimonia di apertura, che si è svolta tra entusiasmo e grandi aspettative. Per le prossime due settimane, atleti di ogni parte del mondo si sfideranno sulle piste e nelle piste di questa regione, promettendo emozioni e spettacolo.

Il 6 febbraio prendono il via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per due settimane, nel Nord Italia, si sfideranno gli atleti di tutto il mondo. E, tra una gara e l’altra, chissà, magari nasceranno nuovi amori. In passato i Giochi Olimpici sono stati galeotti per molte relazioni. Luogo di nascita di grandi amori, non solo tra spettatori e atleti ma anche tra royal. Principi o principesse, futuri re o future regine che hanno sentito battere il cuore più forte alla vista di qualcuno (o qualcuna) mai incontrato prima. Persone con le quali poi, i nobili si sono accasati, cambiando le sorti della casa reale di appartenenza. 🔗 Leggi su Amica.it

