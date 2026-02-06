Marotta | Chivu tedoforo? Rappresentante di valori importanti

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha preso la parola durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Marotta ha commentato il ruolo di Chivu come tedoforo, sottolineando che rappresenta valori importanti. La giornata si è aperta con questa testimonianza, in un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo.

