Marotta | Chivu tedoforo? Rappresentante di valori importanti
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha preso la parola durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Marotta ha commentato il ruolo di Chivu come tedoforo, sottolineando che rappresenta valori importanti. La giornata si è aperta con questa testimonianza, in un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo.
Marotta: “Chivu? Scelto per i valori che ha. C’è chi evocava Mourinho che con tutto il rispetto…”
«Il mio sport preferito? La f**a». Massimo Boldi licenziato da tedoforo di Milano-Cortina: «Incompatibile coi nostri valori»
L’annuncio di Massimo Boldi come tedoforo dei Giochi Olimpici Milano-Cortina è stato annullato, a causa di alcune sue dichiarazioni considerate incompatibili con i valori dell’evento.
Marotta: "Chivu deve saggiamente gestire l'organico. Le scelte sono comunque di grande livello. La rosa è numerosa e di grande qualità. Chiaramente condividiamo le decisioni di Chivu. L'atto di Cremona è un atto insulso, completamente contrario ai valori d facebook
