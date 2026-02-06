Marotta blinda Chivu | Valori rari e cultura del lavoro | è un grande professionista

Durante l’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale di Milano, Giuseppe Marotta ha parlato di Cristian Chivu, sottolineando quanto sia un professionista di valore. Il presidente dell’Inter ha detto che il tecnico nerazzurro possiede “valori rari e cultura del lavoro”. Marotta ha espresso grande stima per Chivu, che sta vivendo un momento importante in vista dei prossimi Giochi Olimpici.

A margine dell'inaugurazione di Casa Italia presso la Triennale di Milano, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni di forte stima nei confronti del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, protagonista di un momento simbolico di alto profilo in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Il numero uno interista, come riferito dalle agenzie di stampa presenti all'evento (tra cui La Presse ), ha commentato con orgoglio la partecipazione dell'allenatore romeno come tedoforo: "Chivu è un testimonial fondamentale – ha spiegato Marotta – perché incarna valori come la cultura del lavoro.

