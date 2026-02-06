Marmentino | festa di Carnevale

Domenica 8 febbraio a Marmentino si accende il Carnevale. In palestra, bambini e adulti si riuniscono per vestirsi con maschere colorate, lanciare stelle filanti e coriandoli. La festa promette un pomeriggio di allegria per tutta la famiglia.

Domenica 8 febbraio il carnevale approda anche a Marmentino: maschere, stelle filanti e coriandoli aspettano grandi e piccini nella palestra comunale, per un pomeriggio in allegria. Immancabile, nella giornata, l'area dedicata ai gonfiabili, per il divertimento dei più piccoli. Mentre chi aspetta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Marmentino Carnevale

Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale.

Domenica 8 febbraio a Castiglione Messer Marino si svolge la festa di Carnevale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Carnevale di Montemarano 2025

Ultime notizie su Marmentino Carnevale

Carnevale: le feste per adulti e bambiniMaschere, coriandoli, musica, animazione e costumi d’epoca: in città si respira aria di festa tra colori, carri e scherzi in virtù del Carnevale che fino al ... ilmattino.it

Carnevale a Treviso e Belluno, carri allegorici e spettacoli ma la festa è anche cultura. Il programmaTREVISO/BELLUNO - Esplode il Carnevale in provincia di Treviso con le numerose sfilate in programma sia domani, sabato, che domenica, tra San Vendemiano, Zero Branco, Santa Lucia, ... ilgazzettino.it

FESTA DI CARNEVALE La POLISPORTIVA DI MARMENTINO vi aspetta domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15:00, presso la palestra comunale, per festeggiare in allegria il carnevale. Grandi e piccoli, non mancate! facebook