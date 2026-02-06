Mark Ruffalo difende Billie Eilish dalle critiche di un presentatore sulle frasi contro l’ICE ai Grammy

Mark Ruffalo si schiera in difesa di Billie Eilish, colpita dalle critiche di Kevin O'Leary durante la premiazione ai Grammy. La star di Hollywood ha espresso il suo supporto pubblico alla cantante, sottolineando che le sue parole contro l'ICE sono un diritto e non un motivo per essere criticata. La polemica è scoppiata subito dopo l'evento, e Ruffalo ha deciso di intervenire, ricordando che ognuno può avere le proprie opinioni e che non si può giudicare chi esprime le proprie idee.

La star del Marvel Cinematic Universe ha preso le difese pubbliche della cantante dopo le critiche del personaggio tv Kevin O'Leary. Non è passato di certo inosservato il dicorso anti-ICE di Billie Eilish ai Grammy, scatenando negli ultimi giorni una tempesta di polemiche mediatiche, soprattutto sui social media, che non accennano a placarsi. L'ultimo battibecco ha coinvolto anche Mark Ruffalo. La star MCU ha commentato pubblicamente le critiche alla cantante arrivate dal personaggio tv nonché star di Marty Supreme Kevin O'Leary, che aveva attaccato in tv le parole di Billie Eilish pronunciate sul palco dei Grammy Award.

