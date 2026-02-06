Marinozzi | Anche per Ruben Loftus-Cheek era la partita ideale contro il Bologna

Andrea Marinozzi commenta la partita di Loftus-Cheek contro il Bologna. Il giornalista dice che per l’inglese quella è stata la gara ideale, anche se non ha fatto mancare qualche errore. Marinozzi sottolinea come il centrocampista abbia dato una mano alla squadra, dimostrando di essere in buona forma. La partita ha mostrato ancora una volta le qualità di Loftus-Cheek, che ora punta a confermarsi.

Contro il Bologna il Milan ha vinto in modo schiacciante: un netto 3-0 in una trasferta molto pericolosa per i rossoneri. Il Milan, infatti, è uscito dallo stadio Dall'Ara con 3 punti pesantissimi: attualmente il Milan di Massimiliano Allegri occupa la seconda posizione a quota 50 punti, -5 dall'Inter di Cristiano Chivu capolista. Il prossimo impegno sarà altrettanto insidioso: la trasferta a Pisa, in programma venerdì 13 gennaio. Andrea Marinozzi, noto giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione fornita da Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, nel match contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marinozzi: “Anche per Ruben Loftus-Cheek era la partita ideale contro il Bologna” Approfondimenti su Ruben Loftus Cheek Juventus, ipotesi scambio col Milam Gatti per Ruben Loftus-Cheek La Juventus sta valutando una possibile operazione di mercato con il Milan, ipotizzando uno scambio tra Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Juventus, ipotesi scambio col Milan: Gatti per Ruben Loftus-Cheek La Juventus valuta un possibile scambio con il Milan che potrebbe coinvolgere Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ruben Loftus Cheek Marinozzi: Per Loftus-Cheek era la partita ideale contro il BolognaIl Milan ha vinto nettamente a Bologna martedì scorso, portandosi a casa tre punti importantissimi che gli hanno permesso di allungare a 7 punti il vantaggio sulla Roma ... milannews.it Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan che ieri ha battuto 3-0 il Bologna grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot: "Chiusura su Allegri che ha tanti pregi ma uno facebook Torna al gol Ruben Loftus-Cheek! #BolognaMilan x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.