Mariconda volontari aiutano la parrocchia nella manutenzione delle aree verdi

A Mariconda, volontari si impegnano a sistemare le aree verdi della parrocchia Maria SS. Lavorano senza sosta per mantenere puliti e curati i giardini e gli spazi all’aperto. La collaborazione tra l’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV e la parrocchia sta già portando risultati concreti, con i volontari che si dedicano alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi pubblici.

Prende forma a Mariconda un importante forma di aiuto per la manutenzione ordinaria delle aree verdi della Chiesa, tra l’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV e la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei. L’iniziativa punta a prendersi cura degli spazi comuni del quartiere.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Mariconda Parrocchia Novara, il Comune cerca sponsor per la manutenzione di parchi e aree verdi Gestione delle aree verdi, Comune annulla il bando dopo la protesta delle associazioni Il Comune di Caserta ha deciso di revocare il bando per la gestione delle aree verdi, dopo le proteste delle associazioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mariconda Parrocchia Mariconda, volontari aiutano la parrocchia nella manutenzione delle aree verdiL’iniziativa punta a prendersi cura degli spazi comuni del quartiere, valorizzando i luoghi di incontro e sensibilizzando al rispetto e all’attenzione sul tema del bene collettivo ... salernotoday.it Salerno: a Mariconda Volontari in ausilio alla Parrocchia per manutenzione aree verdiStampa Prende forma a Mariconda un importante forma di ausilio per la manutenzione ordinaria delle aree verdi della Chiesa, tra l’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV e la Parrocchia M ... salernonotizie.it Nel quartiere Mariconda di Salerno volontari e parrocchia insieme per la manutenzione delle aree verdi e la valorizzazione degli spazi comuni facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.