Mariah Carey incanta le Olimpiadi | di chi era l’abito bustier Il cachet? Non è stellare

Mariah Carey ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e ha catturato l’attenzione di tutti con la sua voce e il suo look. La cantante si è esibita davanti a migliaia di fan e ha lasciato il segno anche con l’abito bustier che indossava. La sua presenza è stata un momento forte della cerimonia di apertura, che ha visto la città di Milano protagonista. Nonostante il grande show, il cachet di Carey non ha fatto discutere come si poteva aspettare.

Milano, 6 febbraio 2026 – Sublime e bellissima, Mariah Carey incanta gli spalti dello stadio San Siro durante la Cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. È stata una delle performance più applaudite della serata, la grande diva internazionale ha tenuto milioni di italiani con gli occhi incollati davanti alla tv. Abito bustier firmato Puglisi. Fasciata da un abito bustier impreziosito da luccicanti paillette color argento, con tanto di strascico, stola di piume bianche e scollo a cuore: così la divina Mariah ha fatto il suo ingresso trionfale. Fascino da vendere, ammaliante come sempre, vestita da diva dallo stilista siciliano Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli.

