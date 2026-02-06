Mariah Carey, 56 anni, mostra ancora tutta la sua energia. La cantante si mantiene in forma seguendo una dieta ricca di salmone e capperi, nuotando regolarmente e dedicando tempo alla skincare. Non si ferma agli impegni ufficiali, ma cura anche i dettagli della sua salute e bellezza con abitudini quotidiane semplici e pratiche.

Mariah Carey è tra le grandi protagoniste della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, come annunciato dai canali ufficiali olimpici. La presenza della popstar internazionale aggiunge un tocco iconico e globale all’evento inaugurale: un’esibizione attesissima che unirà spettacolo e sport davanti a un pubblico mondiale. La cantante, da sempre sinonimo di performance imponenti, porterà sul palco la sua voce e la sua presenza scenica in un contesto di altissimo profilo internazionale. Ma come si tiene in forma la cantante? Mariah Carey segue un regime alimentare molto controllato, definito da lei stessa “estremamente noioso”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mariah Carey in forma a 56 anni grazie a salmone, capperi, nuoto e skincare

